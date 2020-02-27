النزاهة النيابية تطالب الحكومة الجديدة بكشف ملفات وزراء عبد المهدي

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، الخميس، الحكومة الجديدة إلى العمل على كشف ملفات وزراء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، مبينا أن بعض الوزراء لم يكن لهم تعاون مع الجهات الرقابية النيابية في كشف ملفات الفساد فضلا عن وجود ملفات تخص بعض الوزراء.

وقال العكيلي في تصريح، إن “احدى مهام عمل الحكومة الجديدة الكشف عن ملفات الحكومة المستقيلة امام اللجان المعنية داخل مجلس النواب”، مبينا أن لجنته “تمتلك عددا كبيرا من الملفات التي تخص بعض وزراء الحكومة المستقيلة ومنها وزارتي الزراعة والنقل”.

وأضاف أن “هناك ملفات لم يفصح عنها بسبب عدم تعاون الوزراء مع اللجان النيابية وعليه لابد من ارسال جميع ملفات الوزراء والعقود التي أبرمت إلى لجنة النزاهة لغرض التحقق منها”.

وكان عضو مجلس النواب أحمد مدلول الجربا أكد، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف وزراء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي كانوا ممتازين وكفوئين، مبينا أن الخلل الحقيقي كان بشخص عبدالمهدي لانه سمح لبعض الكتل السياسية بالتدخل السلبي.

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