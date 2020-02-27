التعليم العالي تقرر اقتصار الدوام على رؤساء الجامعات ومساعديهم



وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ان يقتصر الدوام على رؤساء الجامعات والمساعدين والعمداء ومعاونيهم على ان يتمتع الطلبة بالعطلة المعلنة.



وبين مكتب وزير التعليم ان الدوام الرسمي في الجامعات سيقتصر على رؤساء الجامعات والمساعدين والعمداء ومعاونيهم ورؤساء الاقسام والمقررين وبالتناوب.



واضاف المكتب أن الدوام بالنسبة لموظفي الجامعات فيستقصر على الموظفين الضروريين فقط وباقل الحالات وبالتناوب، اما موظفو مركز الوزارة فسيقتصر الدوام على الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين ومدراء الاقسام.



وكانت خلية الازمة قررت امس تعطيل الدوام الرسمي بالمؤسسات التربوية والجامعات اعتبارا من اليوم لمدة 10 ايام.