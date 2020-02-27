بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 27 شباط 2020
آخر الأخبار
العمل تعلن اطلاق الدفعة الاولى من اعانة الحماية الاجتماعية للعام الحالي النزاهة تدعو لإزالة المُخالفات الناجمة عن تضارب المصالح الماليَّـة للمُكلَّفين تراجع أسعار الدولار عالميا بسبب كورونا المرشح لمنصب وزارة التخطيط يعتذر عن تسلم المنصب عاجل.. بدء مفاوضات جديدة بين الكرد وعلاوي قبيل ساعات من جلسة منح الثقة التعليم العالي تقرر اقتصار الدوام على رؤساء الجامعات ومساعديهم الكعبي : جلسة اليوم ستكون " علنية " والنواب لهم الحرية التامة بالتصويت من عدمه نائب عن تحالف سائرون : الحكومة المقبلة محددة بفترة زمنية وواجبات معينة واشنطن تحمل ميليشيا عصائب اهل الحق مسؤولية استهداف مصالحها في العراق عبدالمهدي يبحث مع بلاسخارت التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 27 شباط 2020 11:09 ص

التعليم العالي تقرر اقتصار الدوام على رؤساء الجامعات ومساعديهم

156834816796439800
التعليم العالي تقرر اقتصار الدوام على رؤساء الجامعات ومساعديهم

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ان يقتصر الدوام على رؤساء الجامعات والمساعدين والعمداء ومعاونيهم على ان يتمتع الطلبة بالعطلة المعلنة.

وبين مكتب وزير التعليم ان الدوام الرسمي في الجامعات سيقتصر على رؤساء الجامعات والمساعدين والعمداء ومعاونيهم ورؤساء الاقسام  والمقررين وبالتناوب.

واضاف المكتب أن الدوام بالنسبة لموظفي الجامعات فيستقصر على الموظفين الضروريين فقط وباقل الحالات وبالتناوب، اما موظفو مركز الوزارة فسيقتصر الدوام على الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين ومدراء الاقسام.

وكانت خلية الازمة قررت  امس تعطيل الدوام الرسمي بالمؤسسات التربوية والجامعات اعتبارا من اليوم  لمدة 10 ايام.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1-4

المرشح لمنصب وزارة التخطيط يعتذر عن تسلم المنصب 27 شباط 2020 11:14 ص

عاجل 1

عاجل.. بدء مفاوضات جديدة بين الكرد وعلاوي قبيل ساعات من جلسة منح الثقة 27 شباط 2020 11:10 ص

حسن-الكعبي

الكعبي : جلسة اليوم ستكون " علنية " والنواب لهم الحرية التامة بالتصويت من عدمه 27 شباط 2020 11:08 ص

501

نائب عن تحالف سائرون : الحكومة المقبلة محددة بفترة زمنية وواجبات معينة 27 شباط 2020 11:06 ص

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

سائرون: جهات سياسية ستعمل على إفشال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي 27 شباط 2020 11:04 ص

92bac551-e8d5-44b2-b790-ade7b07d26ea_16x9_1200x676

واشنطن تحمل ميليشيا عصائب اهل الحق مسؤولية استهداف مصالحها في العراق 27 شباط 2020 11:04 ص

عبد-المهدي-بلاسخارت

عبدالمهدي يبحث مع بلاسخارت التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة 27 شباط 2020 11:01 ص

العراق-يحظر-7-دول-من-دخول-أراضيه-خوفًا-من-كورونا

الصحة تعلن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في بغداد 27 شباط 2020 10:59 ص

التعليقات