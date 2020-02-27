الكعبي : جلسة اليوم ستكون " علنية " والنواب لهم الحرية التامة بالتصويت من عدمه



اكد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ارسال المنهاج الحكومي والسير الذاتية للمرشحين في الكابينة الوزارية قبل انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ، مشيرا الى ان ذلك يحصل لاول مرة في تاريخ الحكومات العراقية.



وقال الكعبي في تصريح صحفي ان اعضاء مجلس النواب جميعهم اطلعوا على السير الذاتية للمرشحين ، موضحا ان اللجنة المشكلة برئاسته ناقشت المنهاج الحكومي وابدت ملاحظاتها وتوصياتها الى الرئيس المكلف والذي من جهته ابدى استعداه لتضمينها والالتزام بها ضمن المنهاج الوزاري لحكومته .



ووصف الكعبي جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم بانها ديمقراطية مئة بالمئة ، منوها الى ان التصويت سيكون علنيا ليطلع ابناء الشعب العراقي على ممثليهم في اختيار كابينته الوزارية وستكون خيارات التصويت بحرية تامة.



واعرب الكعبي عن امله في ان يقوم الرئيس المكلف وحكومته بعد حصولهم على ثقة مجلس النواب بالتعهد باعادة هيبة الدولة والنظام الديمقراطي وتحقيق مطالب الشعب العراقي و المضي في اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.