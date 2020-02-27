نائب عن تحالف سائرون : الحكومة المقبلة محددة بفترة زمنية وواجبات معينة







اكدت تحالف سائرون النيابية ان الحكومة المقبلة هي حكومة محددة بفترة زمنية وواجبات معينة اهمها تشريع قانون الموازنة العامة وتوفير البيئة الامنة لاجراء انتخابات مبكرة .



وقال النائب عن التحالف جمال فاخر في بيان صحفي ، ان " البحث عن مصالح ضيقة في ظل الاجواء الحالية هو امر يحسب على جميع الاطراف التي تتبنى هذا النهج"، مشيرا الى ان "المرحلة حرجة وعلينا جميعا الوقوف الى جانب الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الجماهير".



واضاف ، ان "الجماهير قالت كلمتها في رفض المحاصصة والفساد، ونحن كممثلين للشعب في مجلس النواب ملزمون بتلبية مطالب الشعب العراقي كونه مصدر السلطات جميعا "، مشددا على ان "جلسة البرلمان يوم غد ستكون الفيصل الحاسم ونتائجها ستمثل ثمرة تضحيات الجماهير في ساحات التظاهر ، ومن يتغاضى عن تلك التضحيات لايريد الخير للعراق وشعبه" ، داعيا القوى السياسية الى التنازل عن مصالحها الخاصة خدمة للصالح العام.