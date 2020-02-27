سائرون: جهات سياسية ستعمل على إفشال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي

اكدت كتلة سائرون النيابية، اليوم الخميس، أن هناك إصرار وعزم سياسي وبرلماني كبيرين على حسم ملف الحكومة وتمرير كابينة محمد توفيق علاوي الوزارية.



وقال النائب عن الكتلة رعد المكصوصي، في حديث له ، إن “هناك أغلبية برلمانية داعمة لحكومة محمد توفيق علاوي”.



واعتبر أنه “من غير المستبعد أن تكون هناك جهات سياسية ستعمل على إفشال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي، من خلال كسر النصاب أو اختلاق مشاكل أخرى.

لكن مقابل ذلك، هناك إصرار وعزم سياسي وبرلماني كبيرين على حسم ملف الحكومة اليوم، إذا كانت بوزراء مستقلين قادرين على إدارة المرحلة المقبلة”.