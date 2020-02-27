الصحة تعلن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في بغداد





اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في بغداد لشاب عراقي قادم من ايران .



وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في بيان : " تم اكتشاف حالة اصابة بفايروس كورونا المستجد لشاب كان قد عاد من ايران وراجع احدى المؤسسات الصحية في بغداد ، واخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه".



واضاف : " تبين ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في احد المستشفيات الخاصة ببغداد ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".



وهذه هي الحالة السادسة للاصابة بكورونا في العراق وجميعها لاشخاص عائدين من ايران.