مسعود بارزاني : من حق إقليم كردستان أن يكون له مرشحون للمواقع الوزارية







أكد ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أن من حق إقليم كردستان أن يكون له مرشحون للمواقع الوزارية، مثلما رشحت بعض الجهات محمد توفيق علاوي لموقع رئاسة الحكومة، كما يجب أن يحترم هذا الحق لإقليم كردستان".



وقال مقر بارزاني في بيان صحفي " إن أسماء الأشخاص ليست أولوية بالنسبة للبارزاني، بل المهم عنده هو إلتزام جميع الأطراف بمبادىء الشراكة والتوازن والتوافق في العملية السياسية والحكومة المقبلة ومراعاة تلك المبادىء".





واشار البيان الى ان بارزاني ليست لديه مشكلات شخصية مع رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.



واوضح البيان" انه بعد تكليف محمد علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، تناولت بعض وسائل الإعلام الكردية والعربية، شائعات تشير الى أن المشكلة بين بارزاني ومحمد علاوي وعملية تشكيل الحكومة الجديدة هي بسبب المشكلات الشخصية وتنصيب بعض المقربين منه في المواقع الوزارية".



وأضاف" أن هذا الموضوع عار عن الصحة، وأن للبارزاني ملاحظات على منهاج وبرنامج عمل علاوي وآلية تعيين المرشحين للوزارات في الحكومة العراقية، ذلك المنهاج وتلك الآلية التي لاتراعي حقوق ومطالب المكونات وخصوصية إقليم كردستان، والتي بكل تأكيد ستتسبب في تعميق الأزمات السياسية في العراق".



