جلسة البرلمان الاستثنائية تعقد في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم

دعت رئاسة مجلس النواب اعضاء المجلس الى عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس. Copy أخبار متعلقة خلية الازمة تعقد اجتماعا لمتابعة تطورات فيروس كورونا في إيران عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة رئاسة البرلمان تدعو النواب للحضور إلى جلسة تعقد الأحد المقبل لبحث تطورات الأوضاع في ذي قار زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻴﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق عبد المهدي يزور الخميس ثلاث مدن في الصين ويوقع اتفاقيات اﻟﻬﺠﺮة: اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ للنازحين ضمن جدول أعمال اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ