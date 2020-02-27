بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 27 شباط 2020
آخر الأخبار
العمل تعلن اطلاق الدفعة الاولى من اعانة الحماية الاجتماعية للعام الحالي النزاهة تدعو لإزالة المُخالفات الناجمة عن تضارب المصالح الماليَّـة للمُكلَّفين تراجع أسعار الدولار عالميا بسبب كورونا المرشح لمنصب وزارة التخطيط يعتذر عن تسلم المنصب عاجل.. بدء مفاوضات جديدة بين الكرد وعلاوي قبيل ساعات من جلسة منح الثقة التعليم العالي تقرر اقتصار الدوام على رؤساء الجامعات ومساعديهم الكعبي : جلسة اليوم ستكون " علنية " والنواب لهم الحرية التامة بالتصويت من عدمه نائب عن تحالف سائرون : الحكومة المقبلة محددة بفترة زمنية وواجبات معينة واشنطن تحمل ميليشيا عصائب اهل الحق مسؤولية استهداف مصالحها في العراق عبدالمهدي يبحث مع بلاسخارت التطورات السياسية وجهود تشكيل الحكومة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 27 شباط 2020 10:50 ص

مدرب السلة المستقيل : المنتخب الوطني بحاجة الى كادر تدريبي اجنبي متكامل

download (1)
مدرب السلة المستقيل : المنتخب الوطني بحاجة الى كادر تدريبي اجنبي متكامل

اكد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة المستقيل خالد يحيى:"  ان المنتخب الوطني بحاجة الى كادر تدريبي اجنبي متخصص ".

وقال يحيى في تصريح صحفي :" ان المنتخب الوطني  يحتاج الى عمل كبير قبل مواجهة البحرين في النافذة الثانية من التصفيات الاسيوية ، المقرر اقامتها في تشرين الثاني المقبل ".

واوضح :" ان المنتخب بات بحاجة ماسة الى كادر تدريبي اجنبي  متكامل، بشرط ان يتم منحه عقداً لمدة اربع سنوات، كي يستطيع ان يطبق افكاره وخططه مع السلة العراقية ".

يذكر ان يحيى استقال من منصبه بعد خسارتين متتاليتين للمنتخب العراقي امام لبنان والهند  ضمن التصفيات الاسيوية .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
e9a5f233-258d-413f-aa1e-583723fa8be6

اتحاد الكرة العراقي يتلقى اشعارا من "فيفا" بشأن الهيئة المؤقتة 27 شباط 2020 10:46 ص

87598124_2933494603376069_1904184002768535552_o

اتحاد السلة يقرر حل المنتخب الوطني لنتائجه المخيبة 25 شباط 2020 06:09 م

صورة ارشيفية

الكويت والبحرين يرفضان استضافة مباريات الفرق الإيرانية 25 شباط 2020 12:57 م

e9a5f233-258d-413f-aa1e-583723fa8be6

وفد من "فيفا" يزور العراق قريبا لبحث تشكيل اتحاد الكرة 21 شباط 2020 01:21 م

كورونا

كورونا يحصد حياة 1770 شخص وأكثر من 70 ألف إصابة 17 شباط 2020 11:15 ص

مان ستي

نجوم مانشستر سيتي بإمكانهم الرحيل مجانا عن الفريق لهذا السبب 16 شباط 2020 12:39 م

image

جمهور نادي الكوت الرياضي يطالب بحل هيئته الادارية 16 شباط 2020 11:55 ص

b5bb052ea6b470e5b20ea2ae1ed4bca6

لجنة وزارية لاستثمار البيوت التراثية وتحويلها الى ملتقيات و متاحف ثقافية 16 شباط 2020 11:35 ص

التعليقات