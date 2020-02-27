مدرب السلة المستقيل : المنتخب الوطني بحاجة الى كادر تدريبي اجنبي متكامل



اكد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة المستقيل خالد يحيى:" ان المنتخب الوطني بحاجة الى كادر تدريبي اجنبي متخصص ".



وقال يحيى في تصريح صحفي :" ان المنتخب الوطني يحتاج الى عمل كبير قبل مواجهة البحرين في النافذة الثانية من التصفيات الاسيوية ، المقرر اقامتها في تشرين الثاني المقبل ".



واوضح :" ان المنتخب بات بحاجة ماسة الى كادر تدريبي اجنبي متكامل، بشرط ان يتم منحه عقداً لمدة اربع سنوات، كي يستطيع ان يطبق افكاره وخططه مع السلة العراقية ".



يذكر ان يحيى استقال من منصبه بعد خسارتين متتاليتين للمنتخب العراقي امام لبنان والهند ضمن التصفيات الاسيوية .