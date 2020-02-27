بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 27 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 27 شباط 2020 10:46 ص

اتحاد الكرة العراقي يتلقى اشعارا من "فيفا" بشأن الهيئة المؤقتة

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اتحاد الكرة العراقي يتلقى اشعارا من "فيفا" بشأن الهيئة المؤقتة

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم انه تلقى اشعارا من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بشأن مرشحي الهيئة المؤقتة للاتحاد.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي :" ورد اشعار من الاتحاد الدولي بانه ستتم  مقابلة المرشحين للهيئة المؤقتة لادارة الاتحاد العراقي بتاريخ 6 آذار 2020  في الدوحة ، من قبل لجنة من الاتحاد الدولي ".

واوضح  انه :"  سيتم بموجب ذلك اختيار الاشخاص  الذين ستتألف منهم الهيئة المؤقتة لغرض انجاز المهام الموكلة اليها من الفيفا ".

يذكر ان الهيئة المؤقتة ستقود اتحاد الكرة لمدة ستة اشهر ومن ثم ستجرى انتخابات جديدة لاتحاد الكرة.
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