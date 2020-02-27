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الخميس, 27 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 27 شباط 2020 10:45 ص

الامطار الاخيرة وفرت رية كاملة لاكثر من نصف مليون دونم في ديالى

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الامطار الاخيرة وفرت رية كاملة لاكثر من نصف مليون دونم في ديالى


اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، ان الامطار الغزيرة خلال الساعات الاربع  والعشرين  الماضية وفرت رية كاملة لاكثر من نصف مليون دونم من الاراضي الزراعية .

وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد التميمي :" ان الامطار الغزيرة وفرت رية كاملة لاكثر من نصف مليون دونم من المحاصيل الزراعية ، خاصة  الحنطة والشعير ".

واضاف التميمي :"  ان  كميات الامطار كانت الاعلى خلال الموسم الحالي،  ما اعطى دفعة قوية للمحاصيل الزراعية ، خاصة الديمية التي تعتمد بشكل مباشر على الامطار كمورد اساسي للمياه " ، لافتا  الى :" ان الآمال تصاعدت بموسم زراعي مميز بعد الامطار الاخيرة ".
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