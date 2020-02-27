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الخميس, 27 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 27 شباط 2020 10:44 ص

نائب : الاكراد اصبحوا "بيضة القبان" لتمرير حكومة علاوي

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نائب : الاكراد اصبحوا "بيضة القبان" لتمرير حكومة علاوي

وصف النائب  عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي ، الكتل الكردية المعارضة لحكومة المكلف محمد علاوي ، بانها  "بيضة القبان"  لتمرير حكومة  علاوي داخل مجلس النواب.

وقال  المسعودي  في تصريح صحفي :" ان الكتل الكردية المعارضة لحكومة علاوي اصبحت بيضة القبان لتمرير الحكومة الجديدة داخل مجلس النواب"،  لافتا الى :" ان المشاورات مازالت مستمرة لاقناع القوى الكردية بمنح حكومة علاوي الثقة ".

واضاف :" ان الاحزاب الكردية وتحالف القوى ابلغت علاوي بان دعمها مرهون بمنحها حقائب وزارية ومشاركتها بحكومته " ، مبينا :" ان تغريدة علاوي الاخيرة التي تحدث من خلالها  عن وجود شراء لذمم النواب لعدم تمرير حكومته ، شملت جميع الكتل السياسية التي تمارس الضغط عليه ".
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