نائب : الاكراد اصبحوا "بيضة القبان" لتمرير حكومة علاوي



وصف النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي ، الكتل الكردية المعارضة لحكومة المكلف محمد علاوي ، بانها "بيضة القبان" لتمرير حكومة علاوي داخل مجلس النواب.



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان الكتل الكردية المعارضة لحكومة علاوي اصبحت بيضة القبان لتمرير الحكومة الجديدة داخل مجلس النواب"، لافتا الى :" ان المشاورات مازالت مستمرة لاقناع القوى الكردية بمنح حكومة علاوي الثقة ".



واضاف :" ان الاحزاب الكردية وتحالف القوى ابلغت علاوي بان دعمها مرهون بمنحها حقائب وزارية ومشاركتها بحكومته " ، مبينا :" ان تغريدة علاوي الاخيرة التي تحدث من خلالها عن وجود شراء لذمم النواب لعدم تمرير حكومته ، شملت جميع الكتل السياسية التي تمارس الضغط عليه ".

