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الخميس, 27 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 10:43 ص

ترامب يعين مايك بنس مسؤولا عن ملف مكافحة كورونا

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عين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، نائبه مايك بنس مسؤولا عن ملف مكافحة فيروس كورونا.

وقال ترامب إن بنس سيعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن تفشي هذا الفيروس في الولايات المتحدة “ليس أمرا محتوما”، مناقضا بذلك تصريحات لكبار المسؤولين الصحيين في إدارته.

وتأكدت إصابة 15 شخصا إضافيا بفيروس “كورونا” في أمريكا، ليبلغ عدد المصابين 60، إلا أن ترامب ذكر أن 8 من المصابين الـ 15 مؤخرا بهذا الفيروس، تمت معالجتهم وعادوا إلى منازلهم.

وأوقفت الولايات المتحدة رحلات الطيران مع الدول التي تفشى فيها هذا الفيروس لمنع انتقاله إليها، كما تم منع المواطنين غير الأمريكيين من الدول المصابة من دخول البلاد.

ع د

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