المالية النيابية : مشروع الموازنة يصل الى البرلمان بعد اسبوعين من منح الثقة للحكومة



اعلنت اللجنة المالية النيابية، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 سيصل الى مجلس النواب بعد اسبوعين من منح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الثقة، فيما بينت ان الموازنة ستتضمن تخصيص اموال لمواجهة خطر فايروس كورونا.



وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي :" ان وزارتي التخطيط والمالية بحكومة علاوي ستضعان الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لجعلها منسجمة مع البرنامج الحكومي الجديد"، لافتا الى :" ان العجز المتوقع في الموازنة سيعالج عبر ارتفاع اسعار النفط ".



واضاف القدو :" ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 سيصل الى مجلس النواب بعد اسبوعين من منح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الثقة "، مبينا :" ان الموازنة ستتضمن تخصيص اموال لمواجهة خطر فايروس كورونا بعد تسجيل اربع اصابات في كركوك".