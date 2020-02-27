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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 27 شباط 2020 10:36 ص

الكتلة الايزيدية : حصة في الحكومة .. مقابل منح الثقة

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الكتلة الايزيدية : حصة في الحكومة .. مقابل منح الثقة

اكد  رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب صائب خدر، تأييد نواب الاقليات تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما رجح صعوبة تمرير الحكومة  اليوم الخميس ومنحها الثقة.

وقال خدر في تصريح  صحفي :" ان  الكتلة الايزيدية  في مجلس النواب مع منح الثقة بشرط ضمان حصة المكون "، مبينا  :" ان  عدم تمثيل المكون الايزيدي في حكومة علاوي يدفعنا لعدم منحه الثقة ".

واضاف :" ان الاقليات تعرضت الى غبن في الحكومات السابقة وعدم تمثيلها في الحكومة "، لافتا  الى :" ان البرنامج الحكومي ، اذا لم يتضمن استحقاق الاقلية الايزيدية ، لن نصوت على منح الثقة ".
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