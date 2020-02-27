الأعرجي : الكتل السياسية ستدخل اليوم في صراع كسر الإرادات لتحقيق مصالح خاصة

أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الخميس، أن الكتل السياسية ستدخل اليوم في صراع كسر الإرادات لتحقيق غاياتٍ خاصة.



ويعقد البرلمان اليوم جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة لحكومة المكلف لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي من عدمها.



وقال الاعرجي، في تغريدة له على “تويتر”، إن “أغلبُ العراقيين ينتظرون اليوم جلسة مجلس النواب، متأملين الإعلان عن حكومةٍ جديدة تحقّق بعض مطالبهم”.



واضاف الاعرجي، أن “الكتل السياسية التي من المفترض أن تُمثّلهم، ستدخل في صراع كسر الإرادات لتحقيق غاياتٍ خاصة”.

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