الخنجر: المشروع العربي لن يصوت على حكومة علاوي

أكد رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، الاربعاء، أن المشروع لن يصوت على حكومة محمد توفيق علاوي بدون موافقة الكرد وحل الاشكاليات الموجود الاخرى، مشيراً الى أن الكتل الداعمة لعلاوي بينها خلافات وارباك وهناك صعوبة بتشكيل الحكومة القادمة.



وقال الخنجر في حديث لبرنامج "المناورة"، "علاوي محترم وصادق وخلوق لكن قواعد اللعبة السياسية فيها اشكالية بهذا الامر"، لافتا الى أنه "عندما ايدنا تكليف علاوي اردنا ان نكون جزءاً من الحل للخروج من الازمة، من خلال الانتخابات المبكرة ومطالب المتظاهرين وتعديل قانون الانتخابات وحكومة تكنوقراط سريعة، لكن التكتيك الذي حدث بتسويق علاوي فيه خطأ كبير ولبس وعدم وضوح".





وأضاف، أن "الكتل الداعمة لعلاوي بينها خلافات وشطر وارباك، بالتالي اعتقد هناك صعوبة بتشكيل الحكومة القادمة"، مؤكدا أن "عدم وجود الكرد والسنة بالحكومة، وقسم كبير من الشيعة غير متفق يسبب مشكلة لتمرير الكابينة، كما أن الدعايات والتسريبات سببت مشاكل في الساحة السياسية".



واوضح، "علاوي يصرح بأنه يكون رجل حيادي وان الاسماء لم يتدخل بها احد، لكن في كلام آخر بأن البعض تدخل باختيار الاسماء"، مؤكدا "نحن لم نطالب بأي حصة ولم نطرح على علاوي اي اسم ولم يبين لنا اي اسم ولم نسأل عن عدد الوزارات للسنة والشيعة وفعلا يهمنا ان تنجح الحكومة في استقرار الوضع ب‍العراق وان تكون انتخابات عادلة فيها نزاهة".

