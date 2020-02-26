الحلبوسي: "علاوي يعتقد انه على صواب والآخرين جميعهم على خطأ"

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، ان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي ليس مستقلاً.



وقال الحلبوسي في حديث لبرنامج المناورة، إن " جميع الأصوات تعالت ونادت تريد شخصية تعبر بنا المرحلة الحالية".



وأضاف أن "محمد علاوي ليس مستقلاً فهو مشترك في العملية السياسية وكان مترأساً بالوفود التفاوضية منذ قرابة 12 عاماً".



وأشار الحلبوسي، إلى أن "علاوي أكد لي أن من رشحه وزيراً للاتصالات في عام 2006 هما برهم صالح والسفير الأمريكي الأسبق في العراق زلماي خليل زاد".

وتابع رئيس البرلمان، أن "رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يعتقد انه على صواب والآخرين جميعهم على خطأ".

