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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 08:27 م

نينوي تعلن عن الاشتباه في اصابة 12 شخصا بكورونا

كورونا
أعلنت مديرية الصحة فى محافظة نينوى العراقية، عن الاشتباه فى إصابة 12 شخصا قادمين من إيران بفيروس كورونا المستجد، وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائى - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن صحة نينوى احتجزت 12 شخصا قادمين من إيران، ومشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتم وضعهم فى الحجر الصحى التابع لمستشفى السلام العام بالموصل.

 

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، فيما أوقفت السلطات العراقية دخول القادمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من كل من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، وذلك بعد قرارين سابقين بإيقاف دخول القادمين من الصين وإيران.

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أخر تعديل: الأربعاء، 26 شباط 2020 08:59 م
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