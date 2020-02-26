بابا الفاتيكان يؤجل زيارة للبلاد ويدعو للشعب

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن ألمه بشأن “الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب العراقي”، منوها بأنه لن يستطيع الذهاب لزيارة البلاد هذا العام أيضاً. وفي وقت التحيات عند نهاية لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وجه فرنسيس كلامه للعراقيين، قائلا “إني قريب كثيراً منكم لأنكم تعيشون في ساحة معركة، أنتم تعانون من الحرب”. وخلص بيرغوليو الى القول “أصلي من أجل السلام في بلادكم التي كان من المقرر أن أزورها هذا العام”. وكان رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، قد وجه في حزيران/يونيو الماضي دعوة رسمية للبابا فرنسيس لزيارة العراق. وقال بيان للرئاسة العراقية إنه “خلال استقبال سيادة الرئيس في قصر السلام ببغداد، بطريرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، أشار في الرسالة الموجهة الى قداسة البابا، الى ان زيارته تكتسب أهمية تاريخية كبيرة في دعم العراق دولياً، لما تحمله من دلالات ومعانٍ كبيرة”، فضلا ًعن “أنها تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي”.