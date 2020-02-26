الشرطة يصالح جماهيره ويفوز على امانة بغداد

نجح فريق الشرطة في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز الاول في دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي، بتغلبه على امانة بغداد 3-1 في اللقاء الذي اقيم على ملعب الشعب ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.



وافتتح فريق القيثارة الخضراء التسجيل اولا عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة الثالثة، قبل ان يضيف مروان حسين الهدف الثاني في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.



وفي الشوط الثاني، نجح امانة بغداد في تقليص الفارق الى هدف بعدما سجل اللاعب تيدي جيمس هدف ابناء العاصمة في الدقيقة 77 ليعود مروان حسين ويسجل الثالث للشرطة والثاني له في الدقيقة 82. بهذه النتيجة وصل الشرطة الى النقطة الرابعة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بغداد عند النقطة الواحدة في المركز الثاني عشر.