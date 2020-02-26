البرلمان يشهر "كورونا" .. بوجه محمد علاوي !!





ساعات معدودة تبقت على عقد الجلسة البرلمانية الخاصة بمنح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي ..وخلال الساعات القليلة الماضية التي سبقت الساعات المتبقية تعرض علاوي لحملة برلمانية قوية ، ليس من المبالغة القول انه لم يتعرض لمثلها خلال الايام الماضية منذ تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة في الثاني من الشهر الحالي ..



ولم يكن تحالف القوى العراقية الذي يرأسه محمد الحلبوسي هو الوحيد الذي وجه سهام هجومه على علاوي ، بل هناك قوى ونواب من المكون الشيعي ، لم يكن هجومهم على علاوي باقل مما فعل الحلبوسي وتحالفه ..



فتحالف الفتح بزعامة هادي العامري ، تخلى عن المكلف وسحب البساط من تحته ، وادعى انه ليس من رشحه للمهمة ، فيما اكد انه لن يصوت لصالح الحكومة في حال ضمت وزراء من مزدوجي الجنسية ،بينما اتهمه النائب محمد شياع السوداني بعدم الحرص على نزاهة الاختيار وحرية الرأي في اجواء يشوبها الكثير من محاولات التأثير المتعمد الذي وصل الى الاملاءات والتهديد بما يتناقض مع الحرية وقواعد الديمقراطية .



ووصل الامر حد مطالبة الامانة العامة لمجلس النواب رئاسة الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق علاوي ، لانه قال :" ان هناك مخططا لافشال تمرير الحكومة من خلال دفع مبالغ للنواب " .



ولعل اقسى ما وجه لعلاوي من هجوم ، هو مطالبة رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري باخضاع رئيس الوزراء المكلف والمرشحين لكابينته الوزارية للفحص الطبي والتاكد من خلوهم من "فايروس كورونا "قبل دخولهم الى مبنى البرلمان.



ان كل هذا الذي جرى خلال الساعات القليلة الماضية ، يظهر بوضوح حقيقة الجو الموبوء بالدسائس والتآمر داخل مجلس النواب ، والاساليب الرخيصة التي تلجأ لها القوى السياسية حين تتعرض مصالحها للخطر ، فيما لو جرت انتخابات مبكرة حقيقية ونزيهة ، حتى لو كان من بين تلك الاساليب "فايروس كورونا" ..