الإنتهاء من دراسة المنهاج لحكومة علاوي

انتهت لجنة دراسة المنهاج الحكومي، الاربعاء، التوصيات النهائية لدراسة المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتي تضمنت دعم ورعاية مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، وتضمين المنهاج ايضا اعداد مشروع صندوق دعم المناطق الفقيرة. وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في بيان، إن "لجنة دراسة المنهاج الحكومي برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب عقدت، اليوم، اجتماعها الثاني لاستكمال دراسة فقرات المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي".