محافظ بغداد : مشروع المترو في مرحلة تجهيز العقود





اعلن محافظ بـغـداد محمد جابر العطا، :" ان مـشـروع القطار المعلق او "مترو بغداد" في مرحلة تجهيز العقود الخاصة لـبـدء الـتـفـاوض مـع شركتي الـسـتـوم الفرنسية وهـيـونـداي الكورية.



وقال الـعـطـا، في تصريح صحفي :" ان مـشـروع الـقـطـار المـعـلـق سيمتد عـلـى مــســارات تـغـطـي العاصمة كلها، وسينفذ على عـدة مراحل ، تشمل المرحلة الاولى اكثر من 21 كم وبواقع 14 محطة انطلاقا من المحطة الدولية باتجاه جانبي الكرخ والرصافة وبكلفة 3 ترليونات دينار".



واضاف المحافظ :" ان شركتي الستوم الفرنسية وهــيــونــداي الــكــوريــة قـدمـتـا عـروضـهـمـا عـلـى الـتـنـفـيـذ، والمــشــروع حـالـيـا فــي مـرحـلـة تجهيز العقود الخاصة لبدء التفاوض، بعد الاستقرار على احد خيارات التمويل بين القروض الدولية اذ يدفع الـعـراق نسبة 15 بالمئة مـن اجمالي الكلفة التخمينية " .