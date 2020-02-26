كتلة " الرافدين" : محمد علاوي لم يلتزم بحيادية مرشحيه للحقائب الوزارية



اكدت كتلة "الرافدين" النيابية عدم انطباق المواصفات المطلوبة على مرشحـي الحقائب الوزارية في التشكيلة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تقديمها غدا الخميس امام البرلمان لمنحها الثقـة .



وذكـر رئيس كتلة "الرافدين" النائب يونادم كنا ، في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء المكلف لم يلتزم بالاتفاق الاولي الذي تم سابقا بان تكون حكومته محايدة تضم وزراء مستقلين "، مشيرا الى ان " علاوي اختار مرشحيه الجدد وفق عاملي الكفاءة والنزاهة ونحن ،في الكتل السياسية ، ابلغناه بضرورة كونهم حياديين مستقلين ايضا ".



واضاف :" ان اغلب الترشيحات المطروحة حاليا للحقائب الوزارية لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات ، فبعضهم غير مستقلين تماما بل متحزبون ، واخرون يحلمون جنسيات مزدوجة ، وغيرهم شخصيات فاشلة خاضت الانتخابات سابقا ضمن قوائم حزبية "، مبينا ان " الاجتماعات الحالية مع علاوي تحاول معالجة هذا الخلل بترشيح شخصيات مستقلـة ، واذا لم ينجح الامر لن نمنح الثقة لهذه التشكيلة المؤقتة ".