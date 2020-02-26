يوسف: أذرع إيران جعلت العراق من أسوأ دول العالم

أكدت الباحثة بالشأن العراقي، رجاء يوسف، أن العراق أصبح من أسوأ دول العالم بسبب أذرع إيران ونظام الحكم الشيعي.



وقالت يوسف في تغريدة على "تويتر"، إن "إيران تحولت إلى دولة منبوذة ومعزولة، بعد أن استلم حكمها ولي الفقيه وعانى شعبها من الاضطهاد والحرمان ما عانى".



وأضافت "بعد أن امتدت أذرع حزب الله إلى مفاصل الدولة في لبنان، أصبح حلم كل لبناني هو الهجرة، عندما حكمت الشيعة العراق، أصبح من أسوأ دول العالم".

