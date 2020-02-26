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الأربعاء, 26 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 شباط 2020 04:06 م

الكويت تمنع السفن القادمة أو المتجهة إلى 7 دول من بينها العراق

العراق-الكويت
قررت الكويت، اليوم الأربعاء، منع السفن القادمة أو المتجهة إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق من التوقف في الموانئ الكويتية.

وأوضحت أن السفن التابعة لقطاع النفط مستبعدة من حظر التوقف في الموانئ الكويتية.

يأتي هذا بالتزامن مع اعلان وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق الأربعاء رصد حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد، مرتبطتين "بالسفر إلى إيران".

كما جاء في بيان لوزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بالكويت بلغ 11 مصابا حتى الآن.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى عدد من البلدان التي سجلت إصابات بفيروس كورونا

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن هيئة الطيران المدني أعلنت وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب مخاوف من فيروس كورونا، بناء على تعليمات وزارة الصحة.

والاثنين أوقفت الرحلات الجوية مع كوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وإيطاليا والعراق، بناء على تعليمات وزارة الصحة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن أولى الإصابات التي سجلت في البلاد كانت بين 700 تم إجلاؤهم يوم السبت من مدينة مشهد الإيرانية.
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