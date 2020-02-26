بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 شباط 2020
آخر الأخبار
شهيدان في اشتباكات وسط بغداد.. وصمت دولي مريب إزاء قتل المتظاهرين إقليم كردستان يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا" العراق من التظاهرات إلى أزمة "كورونا".. العراقيون يتأهبون ضد الفيروس .. ومظاهرات لوقف الرحلات إلى إيران مدرب الشرطة : سياستي مع اللاعبين .. البقاء للاصلح فضيحة رياضية .. مدرب الناشئين يطعم لاعبيه من جيبه الخاص !! الخدمات النيابية : كورونا لن يؤثر على الاتفاقية العراقية ـ الصينية مكتب عبد المهدي : لاضرورة لتعطيل دوام الجامعات والمدارس الاتحاد الاوروبي : نتطلع الى حكومة عراقية كفوءة تقود الى انتخابات مبكرة حزب بارزاني : خطوات رئيس الوزراء المكلف ليست محل ثقة واطمئنان نائب سابق : تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 شباط 2020 01:50 م

شهيدان في اشتباكات وسط بغداد.. وصمت دولي مريب إزاء قتل المتظاهرين

عنف ضد المتظاهرين

خرج المتظاهرون العراقيون في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاح النظام السياسي ومحاسبة السارقين والفاسدين وقتلة المتظاهرين.

كما جددوا رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في وقت تجددت المواجهات في وسط بغداد سقط خلالها قتيلان من المتظاهرين وأصيب العشرات بنيران قوات الأمن.

وفي بغداد، تجددت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب نفق التحرير من جهة ساحة الخلاني، سقط خلالها قتيلان وعشرات الجرحى بالرصاص الحي لقوات الأمن إلى جانب 17 حالة اختناق بين المتظاهرين جراء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار قام العشرات من المتظاهرين بإغلاق تقاطع البهو وسط المدينة، أمام حركة السير بواسطة الإطارات المحروقة.

وفي محافظة الديوانية واصل المتظاهرون تظاهراتهم على الرغم من سقوط الأمطار الغزيرة. ورفعوا لافتات جددوا خلالها رفضهم لتكليف علاوي وتشكيلته الوزارية، كما وجهوا انتقادات لاذعة للأحزاب الحاكمة واصفين إياها بالفيروس، وطالبوا الرئيس العراقي برهم صالح بالتخلي عن تكليف علاوي.

بينما دعا القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، القوى الوطنية والحراك الشعبي إلى الضغط من أجل حل البرلمان فوراً والإمضاء على حكومة علاوي باعتبارها حكومة طوارئ في حال عدم تمريرها داخل البرلمان.

واعتبر اللكاش وهو نائب سابق، في بيان، أن البرلمان الحالي هو السبب الرئيسي بالفوضى التي يعيشها البلد، وأن أعضاءه يتحملون المسؤولية كاملة ويراهنون عل كسب الوقت بالتسويف والمماطلة إلى نهاية دورتهم الحالية.

من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالمنعم ابراهيم، إنه لم تستثن أي أداة من أدوات القتل في استهداف المتظاهرين في المدن العراقية، سواء (السلاح الأبيض) كالسكاكين والمطاوي، أو مسدسات كاتم الصوت، أو بنادق القناصة الآلية التي كانت تستهدف المتظاهرين، بل كذلك توجيه القنابل المسيلة للدموع مباشرة إلى أجساد المتظاهرين، أو الدهس بالسيارات، ومؤخرا تم استخدام بنادق الصيد ذات الكرات الحديدية القاتلة..

وأضاف، كل هذه الأسلحة الفتاكة استخدمتها مليشيات (الحشد الشعبي) الموالية لإيران، وكذلك (أصحاب القبعات الزرق) مليشيات (مقتدى الصدر) الذين ارتكبوا جريمة بشعة بقتل المتظاهرين في النجف ومدن عراقية أخرى.

وأشار إلى أن المؤسف في الأمر أن المجتمع الدولي صامت إزاء هذه الجرائم التي يتم ارتكابها على يد المليشيات الموالية لإيران ضد المتظاهرين في العراق، بل إن الدول الكبرى تتعامل مع ما يحدث في العراق على أنه (شأن داخلي) لا تتدخل فيه!.

وتساءل لماذا يتعاملون مع جرائم المليشيات الموالية لإيران في العراق على أنها شأن داخلي؟ بينما لا يتعاملون مع ذلك في دول عربية أخرى؟ لأن الموقف من إيران على الصعيد العالمي متأرجح، دول مثل أمريكا تدفع باتجاه تضييق الخناق اقتصاديا على إيران، بينما دول أوروبية ترفض ذلك، ولا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية جيدة مع إيران، وتتحاور معها لتذليل العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضدها!.

وأوضح، من هنا فهم يعتبرون العراق ضمن النفوذ الإيراني في المنطقة، ومن ثمَّ فهم يتركون لإيران حرية التحرك من دون عقبات أو استنكار أو حتى التهديد باللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرارات صارمة ضد إيران.. الدول الكبرى لا تفعل ذلك ضد إيران، ومن ثمَّ لا تفعل ذلك ضد حكومة العراق الموالية لإيران!.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
3

العراق من التظاهرات إلى أزمة "كورونا".. العراقيون يتأهبون ضد الفيروس .. ومظاهرات لوقف الرحلات إلى إيران 26 شباط 2020 01:26 م

علاوي والمتظاهرين

قبل منحها الثقة.. مليونية #25_فبراير ترفض حكومة علاوي 26 شباط 2020 10:07 ص

كورونا

كورونا يجتاح العراق.. تعطيل الدوام في ثماني محافظات ومنع الزيارات الدينية للنجف 26 شباط 2020 09:43 ص

خامنئي والصدر

تقرير خطير| زيارة قم.. لماذا تراهن إيران على الصدر في السيطرة على الشارع العراقي؟ 26 شباط 2020 01:41 ص

مظاهرات العراق

تقرير| النار تسري في الحطب..الشارع يشتعل ضد علاوي والنخبة الفاسدة تتمسك به! 26 شباط 2020 12:28 ص

1580994827_28bbbfea-9934-4381-9812-6955f0cf6502

خميس الحسم .. بحث عن بديل لمحمد علاوي قبل التصويت على كابينته ! 25 شباط 2020 06:13 م

علاوي

علاوي: هناك محاولات لإفشال تمرير الحكومة بالبرلمان.. ومراقبون : مرفوض شعبيا 25 شباط 2020 01:47 م

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

تقرير أميركي: كورونا يجتاح الشرق الأوسط بسبب إيران ويتجه للتحول إلى وباء 25 شباط 2020 01:19 م

التعليقات