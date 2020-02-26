بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 شباط 2020
آخر الأخبار
شهيدان في اشتباكات وسط بغداد.. وصمت دولي مريب إزاء قتل المتظاهرين إقليم كردستان يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا" العراق من التظاهرات إلى أزمة "كورونا".. العراقيون يتأهبون ضد الفيروس .. ومظاهرات لوقف الرحلات إلى إيران مدرب الشرطة : سياستي مع اللاعبين .. البقاء للاصلح فضيحة رياضية .. مدرب الناشئين يطعم لاعبيه من جيبه الخاص !! الخدمات النيابية : كورونا لن يؤثر على الاتفاقية العراقية ـ الصينية مكتب عبد المهدي : لاضرورة لتعطيل دوام الجامعات والمدارس الاتحاد الاوروبي : نتطلع الى حكومة عراقية كفوءة تقود الى انتخابات مبكرة حزب بارزاني : خطوات رئيس الوزراء المكلف ليست محل ثقة واطمئنان نائب سابق : تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 شباط 2020 01:38 م

إقليم كردستان يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا"

سامان برزنجي

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، إخضاع ألفي شخص عادوا من إيران، لإجراءات الحجر الصحي، مشيرا إلى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" في الإقليم.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي، إنه "كانت هناك 7 حالات مشتبه بها حتى الآن، وجرى التأكد من خلو 6 منها من الفيروس فيما لا تزال حالة واحدة تحت المراقبة والفحص".

وأكد برزنجي نشر كافة المعلومات المتعلقة بـ"كورونا"، على السكان بشكل يومي، مشيرا إلى أن "هناك حالة من الهلع بين المواطنين ولا داعي لذلك فلا بد من الهدوء والتزام الجميع بالتعليمات الطبية".

وأضاف الوزير، أنه جرى تخصيص أماكن في كل مدن إقليم كردستان للحجر الصحي، مشددا على استمرار العمل بهذه الإجراءات الاحترازية لأن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.

ودعا برزنجي المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المكتظة بالرغم من قيام اللجان المختصة بمراقبة الأسواق وإغلاق الأماكن التي لا تلتزم بالتعليمات الصحية، عقب قرار حكومة الإقليم توفير الأموال اللازمة للوزارة من أجل مواجهة "كورونا".

وأصدر مجلس رئاسة وزراء الإقليم، اليوم الثلاثاء، قرارا بـ"تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة اعتبارا من يوم الأربعاء".

وشمل القرار أيضا "تعطيل الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة اعتبارا من السبت المقبل، كما تقرر تخويل وزارتي التربية والتعليم بإيجاد آلية ملائمة يتم من خلالها تعويض أيام العطلة خلال العام الدراسي الحالي".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

الخدمات النيابية : كورونا لن يؤثر على الاتفاقية العراقية ـ الصينية 26 شباط 2020 12:09 م

رئاسة الوزراء

مكتب عبد المهدي : لاضرورة لتعطيل دوام الجامعات والمدارس 26 شباط 2020 12:08 م

4E450487-EFC0-4252-A44B-A3166FF4DA6E

الاتحاد الاوروبي : نتطلع الى حكومة عراقية كفوءة تقود الى انتخابات مبكرة 26 شباط 2020 12:06 م

بشار الكيكي

حزب بارزاني : خطوات رئيس الوزراء المكلف ليست محل ثقة واطمئنان 26 شباط 2020 11:28 ص

جاسم محمد جعفر البياتي

نائب سابق : تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار 26 شباط 2020 11:28 ص

يحيى المحمدي

تحالف القوى : ليس لدينا ما نخسره .. والمفلس في القافلة امين ! 26 شباط 2020 11:21 ص

محمد الغبان

نائب عن الفتح : لن نصوت على حكومة لا تحظى باجماع وطني 26 شباط 2020 11:16 ص

105204

السفارة الكويتية تدعو مواطنيها في العراق الى التواصل معها لتسهيل عودتهم 26 شباط 2020 11:12 ص

التعليقات