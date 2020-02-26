العراق من التظاهرات إلى أزمة "كورونا".. العراقيون يتأهبون ضد الفيروس .. ومظاهرات لوقف الرحلات إلى إيران

لم يكد العراق ينتهى من أزمة المظاهرات، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد توفيق علاوى، وحالة الخلافات بين الكتل السياسية العراقية حول الحكومة الجديدة، إلا ودخلت فى أزمة انتشار فيروس كورونا.

فقد أصدرت السلطات، قراراً بتمديد حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران، فيما قررت وزارة الصحة العراقية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 10 أيام بمحافظة النجف وعدة مدن أخرى.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن نتائج فحص العينة للطالب الإيراني في النجف تؤكد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا في كركوك، لعائلة كانت قادمة من إيران، حيث أوضحت الوزارة فى بيانها أنه تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع تطبيق الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية.

كما حثت وزارة الصحة المواطنين على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ، مع أهمية منع التجمعات فى كافة أرجاء محافظة النجف.

وقررت السلطات العراقية حظر دخول المسافرين من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، حتى إشعار آخر، وتنطبق على السفر المباشر وغير المباشر "الترانزيت".

وأشار نشطاء، إلى أن قرارات الحظر العراقية تستثني المواطنين والدبلوماسيين العراقيين والوفود الرسمية، فيما حثت وزارة الصحة العراقية المواطنين على عدم السفر إلى الدول المدرجة أسماؤها في قرارات الحظر.

وأعلن العراق عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين لطالب إيراني في محافظة النجف، وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن وزارة الصحة، بأن نتائج فحص العينة للطالب الإيراني في النجف تؤكد إصابته بفيروس كورونا، فيما ذكرت صحة النجف أنها تحتجز زملاء الطالب الإيراني في المدينة القديمة خشية إصابتهم بكورونا.

وأعلنت مديرية الصحة في النجف، أنه تم وضع 20 شخصا تحت الحجر الصحي في أحد الفنادق، احتياطا، بعد ملامستهم مصابا بفيروس كورونا، حيث كانت النجف قد شهدت أمس الاثنين احتجاجات ومظاهرات شعبية، أمام مطار المدينة، مطالبة بإغلاقه، في وقت شكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحقيقة وقف الرحلات الجوية مع إيران.



وأوضح نشطاء، أن المتظاهرين وصلوا إلى مدخل مطار النجف، حيث طالبوا بإغلاقه ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، وتحديدا إيران، حيث قال المتظاهرون إنهم سيبقون في حالة اعتصام حتى يتم إغلاق المطار، الذي يعتبرونه بوابة قد تؤدي إلى تفشي الفيروس في العراق.