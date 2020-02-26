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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 12:12 م

فضيحة رياضية .. مدرب الناشئين يطعم لاعبيه من جيبه الخاص !!

عماد-محمد


كشف مصدر مقرب من مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، ان الاخير يدفع  من جيبه الخاص من اجل تأمين وجبات الطعام للاعبيه.

وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان المدرب عماد محمد سلم لاعبيه مبلغاً من جيبه الخاص لتأمين وجبات الطعام  لمدة اسبوع واحد ".

واوضح :" ان منتخب الناشئين من دون اموال الان، فاتحاد الكرة لم يدعم الفريق ولا حتى وزارة الشباب والرياضة، لذلك فان المدرب قرر صرف الاموال من جيبه الخاص لحين تخصيص الدعم ".

يذكر ان  لاعبي منتخب الناشئين يتدربون في احد ملاعب وزارة الشباب والرياضة تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

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