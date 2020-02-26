الخدمات النيابية : كورونا لن يؤثر على الاتفاقية العراقية ـ الصينية



اكدت لجنة الخدمات النيابية :" ان فايروس كورونا لن يؤثر على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين العراق والصين" ، مبلينة :" ان هناك تعويلا كبيرا على الحكومة الجديدة لتنفيذها " .



وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني في تصريح صحفي :" ان الاتفاقية الصينية العراقية ماتزال سارية المفعول" ، مشيرا الى :" ان فايروس كورونا جانب عرضي بعيد عن ملف الاتفاقية بين الجانبين ".



واضاف السهلاني:" ان الاتفاقية ماتزال سارية المفعول وهناك تعويل كبير على تنفيذها من قبل الحكومة الجديدة"، مبينا :" ان الحديث عن الغاء الاتفاقية عار عن الصحة يراد منه خلط الاوراق من بعض الذين روجوا سابقا عن رهن النفط العراقي ".