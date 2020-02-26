مكتب عبد المهدي : لاضرورة لتعطيل دوام الجامعات والمدارس



اكد مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، عدم وجود ضرورة لتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمدارس في عموم البلاد بعد تسجيل اصابات بفايروس كورونا.



وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب عبد المهدي، وليم وردة في تصريح صحفي :" ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية ، مع وزارة الصحة آليات التعامل مع فايروس كورونا ، وان الجلسة لم تتطرق لتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمدارس بعموم البلاد ".



واضاف انه :" لا ضرورة لتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمدارس ، والوضع الصحي مسيطر عليه في الوقت الحالي"، مبينا :" ان الحكومة اتخذت اجراءات موسعة للحد من انتشار الفايروس ".