بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 شباط 2020
آخر الأخبار
شهيدان في اشتباكات وسط بغداد.. وصمت دولي مريب إزاء قتل المتظاهرين إقليم كردستان يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا" العراق من التظاهرات إلى أزمة "كورونا".. العراقيون يتأهبون ضد الفيروس .. ومظاهرات لوقف الرحلات إلى إيران مدرب الشرطة : سياستي مع اللاعبين .. البقاء للاصلح فضيحة رياضية .. مدرب الناشئين يطعم لاعبيه من جيبه الخاص !! الخدمات النيابية : كورونا لن يؤثر على الاتفاقية العراقية ـ الصينية مكتب عبد المهدي : لاضرورة لتعطيل دوام الجامعات والمدارس الاتحاد الاوروبي : نتطلع الى حكومة عراقية كفوءة تقود الى انتخابات مبكرة حزب بارزاني : خطوات رئيس الوزراء المكلف ليست محل ثقة واطمئنان نائب سابق : تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 11:28 ص

حزب بارزاني : خطوات رئيس الوزراء المكلف ليست محل ثقة واطمئنان

بشار الكيكي


شكك  الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني ، بجدية تعامل  رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع المكونات السياسية في تشكيل حكومته   .

وقال عضو الحزب الديمقراطي  بشار الكيكي في تصريح صحفي :"  ان الاكراد لن يصوتوا لحكومة علاوي في حال لم يتم التوصل الى نتائج ايجابية خلال المفاوضات معه " ، لافتا الى :" ان علاوي يجب ان يراجع اجراءاته الحالية التي يتعامل بها مع جميع المكونات".

واضاف الكيكي :" ان خطوات رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي غير مرضية لنا، لانها ليست محل ثقة واطمئنان، مايتوجب مراجعة اجراءاته الحالية التي يتعامل بها مع المكون الكردي والمكونات الاخرى ".

واوضح :" ان المفاوضات ستتواصل مع علاوي من قبل فريق كردستاني موحد، لان ملف الكابينة يخص جميع الاطراف الكردية، حيث تم الاتفاق داخل البيت الكردي على استمرار الحوار ".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
سامان برزنجي

إقليم كردستان يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا" 26 شباط 2020 01:38 م

كورونا

الخدمات النيابية : كورونا لن يؤثر على الاتفاقية العراقية ـ الصينية 26 شباط 2020 12:09 م

رئاسة الوزراء

مكتب عبد المهدي : لاضرورة لتعطيل دوام الجامعات والمدارس 26 شباط 2020 12:08 م

4E450487-EFC0-4252-A44B-A3166FF4DA6E

الاتحاد الاوروبي : نتطلع الى حكومة عراقية كفوءة تقود الى انتخابات مبكرة 26 شباط 2020 12:06 م

جاسم محمد جعفر البياتي

نائب سابق : تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار 26 شباط 2020 11:28 ص

يحيى المحمدي

تحالف القوى : ليس لدينا ما نخسره .. والمفلس في القافلة امين ! 26 شباط 2020 11:21 ص

محمد الغبان

نائب عن الفتح : لن نصوت على حكومة لا تحظى باجماع وطني 26 شباط 2020 11:16 ص

105204

السفارة الكويتية تدعو مواطنيها في العراق الى التواصل معها لتسهيل عودتهم 26 شباط 2020 11:12 ص

التعليقات