حزب بارزاني : خطوات رئيس الوزراء المكلف ليست محل ثقة واطمئنان



شكك الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني ، بجدية تعامل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع المكونات السياسية في تشكيل حكومته .



وقال عضو الحزب الديمقراطي بشار الكيكي في تصريح صحفي :" ان الاكراد لن يصوتوا لحكومة علاوي في حال لم يتم التوصل الى نتائج ايجابية خلال المفاوضات معه " ، لافتا الى :" ان علاوي يجب ان يراجع اجراءاته الحالية التي يتعامل بها مع جميع المكونات".



واضاف الكيكي :" ان خطوات رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي غير مرضية لنا، لانها ليست محل ثقة واطمئنان، مايتوجب مراجعة اجراءاته الحالية التي يتعامل بها مع المكون الكردي والمكونات الاخرى ".



واوضح :" ان المفاوضات ستتواصل مع علاوي من قبل فريق كردستاني موحد، لان ملف الكابينة يخص جميع الاطراف الكردية، حيث تم الاتفاق داخل البيت الكردي على استمرار الحوار ".