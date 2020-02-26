نائب سابق : تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار



استبعد النائب السابق جاسم البياتي تمرير الحكومة في الموعد المحدد لها، مبينا :" ان هناك مجالا للتفاوض من اجل مشاركة الجميع في جلسة البرلمان وتمرير الحكومة قبل الثالث من آذار / مارس المقبل ".



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان هناك اختلافا كبيرا حول الكابينة الوزارية ، والكثير من النواب الشيعة لايرغبون بتشكيل حكومة دون مشاركة المكونات الاخرى ".



واضاف :" ان تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار المقبل، وهناك مجال للتفاوض وارضاء جميع المكونات لضمان تمرير الكابينة الوزارية ".



واكد البياتي :" ان التهديدات بشأن تحشيد الشارع وانشاء الاقليم السني ، التي انتشرت في وسائل الاعلام حول الكابينة الوزارية ، ستعقد المشهد اكثر من اللازم ولن تؤدي الى نتائج مقبولة ".