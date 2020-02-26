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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 11:28 ص

نائب سابق : تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار

جاسم محمد جعفر البياتي


استبعد النائب السابق جاسم البياتي  تمرير الحكومة في الموعد المحدد لها، مبينا :" ان هناك مجالا للتفاوض من اجل مشاركة الجميع في جلسة البرلمان  وتمرير الحكومة قبل الثالث من آذار / مارس  المقبل ".

وقال البياتي في تصريح  صحفي :"  ان هناك اختلافا  كبيرا حول الكابينة الوزارية ، والكثير من النواب الشيعة لايرغبون بتشكيل حكومة  دون مشاركة  المكونات الاخرى ".

واضاف :" ان تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار المقبل، وهناك مجال للتفاوض وارضاء جميع المكونات لضمان تمرير الكابينة الوزارية ".

واكد البياتي :" ان التهديدات بشأن تحشيد الشارع وانشاء الاقليم السني ، التي انتشرت في وسائل الاعلام حول الكابينة الوزارية ، ستعقد المشهد اكثر من اللازم ولن تؤدي الى نتائج مقبولة ".

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