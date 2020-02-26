تحالف القوى : ليس لدينا ما نخسره .. والمفلس في القافلة امين !



اكد تحالف القوى العراقية انه لن يتراجع عن قرار رفض علاوي وكابينته الوزارية ، بعد اجرائه دراسة معمقة لسيرة رئيس الوزراء المكلف الذاتية.



وقال النائب عن التحالف يحيى المحمدي في تصريح صحفي :" ان المكوّن السنّي ليس لديه ما يخسره، فنسبة مشاركتنا في مفاصل الدولة لا تتجاوز 5%، وبالتالي فان المفلس في القافلة امين".



واضاف المحمدي:" ان رئيس الحكومة المكلف يتحدث عن الاستقلالية وضرورة ابعاد الوزراء عن الكتل والاحزاب، وهو كان عضو مجلس النواب لدورتين ووزيرا عندما كان منتمياً الى حزب الوفاق الوطني، وهذا يدل على ازدواجية في الموقف ".



واوضح :" ان تكليف علاوي بمهمة تشكيل الحكومة جاء خلافاً للدستور الذي يتحدث عن سياقات معينة في الترشيح ".