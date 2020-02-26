اقليم كردستان يعطل دوام المدارس والجامعات لشهر لمنع تفشي كورونا





قرر مجلس وزراء اقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الاطفال والجامعات والمعاهد قرابة شهر ضمن التدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.



وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء انه منذ اليوم يبدأ تعطيل الدوام في المدارس ورياض الاطفال والمعاهد الحكومية والخاصة حتى 10/3/2020، وبعدها تبدأ العطلة الربيعية

واوضح البيان انه بشأن الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة فإن العطلة الربيعية ستبدأ من يوم 29/2/2020 والى 23/3/2020، مشيرا الى ان يوم 24 من شهر اذار سيكون الدوام رسميا في المؤسسات التعليمية كافة.