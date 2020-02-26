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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 11:16 ص

نائب عن الفتح : لن نصوت على حكومة لا تحظى باجماع وطني

محمد الغبان

اكد تحالف الفتـح  ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية  ، بشرط ان يشكل كابينة من المستقلين ويقدم منهاجا حكوميا يتضمن الالتزام باجراء انتخابات مبكرة.

وقال رئيس كتلة التحالف النائب محمد الغبان في بيان صحفي  ،  ان "المنهاج الحكومي الذي قدمه علاوي الى مجلس النواب لم يتضمن بشكل واضح التعهد باجراء انتخابات مبكرة  .

واضاف ، ان " كتلة تحالف الفتح ترفض المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة بطريقة مبطنة
 لارضاء بعض الكتل السياسية ، من خلال منحها بعض الوزارات تحت اسماء مستقلين مقابل الحصول على دعمها "، مبينا " سوف لن نصوت على هكذا حكومة لاتحظى باجماع وطني.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تحديد يوم غد الخميس موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

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