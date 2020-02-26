نائب عن الفتح : لن نصوت على حكومة لا تحظى باجماع وطني

اكد تحالف الفتـح ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية ، بشرط ان يشكل كابينة من المستقلين ويقدم منهاجا حكوميا يتضمن الالتزام باجراء انتخابات مبكرة.



وقال رئيس كتلة التحالف النائب محمد الغبان في بيان صحفي ، ان "المنهاج الحكومي الذي قدمه علاوي الى مجلس النواب لم يتضمن بشكل واضح التعهد باجراء انتخابات مبكرة .



واضاف ، ان " كتلة تحالف الفتح ترفض المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة بطريقة مبطنة

لارضاء بعض الكتل السياسية ، من خلال منحها بعض الوزارات تحت اسماء مستقلين مقابل الحصول على دعمها "، مبينا " سوف لن نصوت على هكذا حكومة لاتحظى باجماع وطني.



وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تحديد يوم غد الخميس موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.