مكتب رئيس البرلمان يوضح حضور الحلبوسي في مراسم تكليف علاوي









أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب مجريات حضور رئيس المجلس محمد الحلبوسي في يوم تكليف محمد توفيق علاوي إلى منزل رئيس الجمهورية.



وقال في بيان ان "رئيس مجلس النواب كان قد تلقَّى دعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للحضور إلى الغداء في الثاني من شباط الجاري، و طلب رئيس الجمهورية أن تجرى مراسم تكليف محمد توفيق علاوي بشكل رسمي ومعلن وبحضور رئيس المجلس، إلا أن رئيس الجمهورية كان رأيه أن مراسم التكليف ليست من مهام رئيس مجلس النواب، وقد غادر المنزل بعدها، وأثناء الخروج التقى الحلبوسي المكلف عند البوابة وجرى تبادل التحايا.



ولفت البيان الى ان "وسائل الإعلام كانت قد نشرت قيام رئيس الجمهورية بمفرده وبشكل رسمي ومعلن بتكليف محمد توفيق علاوي.