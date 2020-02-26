نائب: علاوي رشح أسماء رفضت بحكومة عبد المهدي



أكد النائب فاضل الفتلاوي، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي رشح أسماء ضمن كابينته الوزارية تم رفض تمريرهم بحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.



وقال الفتلاوي، إن “علاوي وضع أسماء رفض منحها الثقة بحكومة عبد المهدي ضمن كابينته الوزارية”، لافتا إلى إن “مرشح وزارة الدفاع الجديد لن يمرر كونه من الأسماء الذي طرحها عبد المهدي ولم تنال الثقة داخل مجلس النواب سابقا”.



وأضاف أن “الكتل السياسية سترفض التصويت لأي مرشح متحزب أو تم ترشيحه مسبقا ولن ينال ثقة البرلمان”، مطالبا “علاوي بالابتعاد عن ترشيح شخصيات لم تمرر بحكومة عبد المهدي”.