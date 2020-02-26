مجلس النواب يدعو الادعاء العام الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق محمد علاوي





دعت الامانة العامة لمجلس النواب رئاسة الادعاء العام الى اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تصريح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي ادعى فيا وجود مخطط لافشال تمرير الحكومة من خلال دفع مبالغ للنواب.



وجاء في وثيقة صادرة من مجلس النواب :" نرجو من الادعاء العام اتخاذ الاجراءات القانونية والفورية بشان ما ادعاه محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة وفتح تحقيق بالموضوع لاثبات مدى صحة ادعائه من عدمه واتخاذ الاجراءات القانونية في الحالتين.



وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعلن في تغريدة :" ان هناك محاولات لافشال تمرير حكومته في مجلس النواب ، من خلال دفع مبالغ مالية للنواب ".