بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 شباط 2020
آخر الأخبار
شهيدان في اشتباكات وسط بغداد.. وصمت دولي مريب إزاء قتل المتظاهرين إقليم كردستان يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا" العراق من التظاهرات إلى أزمة "كورونا".. العراقيون يتأهبون ضد الفيروس .. ومظاهرات لوقف الرحلات إلى إيران مدرب الشرطة : سياستي مع اللاعبين .. البقاء للاصلح فضيحة رياضية .. مدرب الناشئين يطعم لاعبيه من جيبه الخاص !! الخدمات النيابية : كورونا لن يؤثر على الاتفاقية العراقية ـ الصينية مكتب عبد المهدي : لاضرورة لتعطيل دوام الجامعات والمدارس الاتحاد الاوروبي : نتطلع الى حكومة عراقية كفوءة تقود الى انتخابات مبكرة حزب بارزاني : خطوات رئيس الوزراء المكلف ليست محل ثقة واطمئنان نائب سابق : تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 10:53 ص

مجلس النواب يدعو الادعاء العام الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق محمد علاوي

0103



دعت الامانة العامة لمجلس النواب رئاسة الادعاء العام  الى اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تصريح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي ادعى فيا وجود مخطط لافشال تمرير الحكومة من خلال دفع مبالغ  للنواب.

وجاء في وثيقة صادرة من مجلس النواب :" نرجو من الادعاء العام اتخاذ الاجراءات القانونية والفورية بشان ما ادعاه  محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة وفتح تحقيق بالموضوع لاثبات مدى صحة ادعائه من عدمه واتخاذ الاجراءات القانونية في الحالتين.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعلن في تغريدة :" ان هناك محاولات لافشال تمرير حكومته في مجلس النواب ، من خلال دفع مبالغ  مالية للنواب ".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
سامان برزنجي

إقليم كردستان يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا" 26 شباط 2020 01:38 م

كورونا

الخدمات النيابية : كورونا لن يؤثر على الاتفاقية العراقية ـ الصينية 26 شباط 2020 12:09 م

رئاسة الوزراء

مكتب عبد المهدي : لاضرورة لتعطيل دوام الجامعات والمدارس 26 شباط 2020 12:08 م

4E450487-EFC0-4252-A44B-A3166FF4DA6E

الاتحاد الاوروبي : نتطلع الى حكومة عراقية كفوءة تقود الى انتخابات مبكرة 26 شباط 2020 12:06 م

بشار الكيكي

حزب بارزاني : خطوات رئيس الوزراء المكلف ليست محل ثقة واطمئنان 26 شباط 2020 11:28 ص

جاسم محمد جعفر البياتي

نائب سابق : تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من آذار 26 شباط 2020 11:28 ص

يحيى المحمدي

تحالف القوى : ليس لدينا ما نخسره .. والمفلس في القافلة امين ! 26 شباط 2020 11:21 ص

محمد الغبان

نائب عن الفتح : لن نصوت على حكومة لا تحظى باجماع وطني 26 شباط 2020 11:16 ص

التعليقات