تحالف القوى: المنهاج الوزاري لعلاوي لا يحتوي على فقرات جديدة تلفت النظر





اكدت عضو تحالف القوى، محاسن حمدون ان المنهاج الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء المكلف منهاج مكتوب عادي، لا يحتوي على فقرات جديدة تلفت النظر. لافتة الى: اننا غير مقتنعين بالكابينة الوزارية ونشكك باستقلاليتها.



وقالت في تصريح صحفي : ان علاوي جاء وفق التوافق، ونعتقد ان كابينته الوزارية ايضا اتت عن طريق التوافق لكن هناك تجاهلا للمكون السني والاقليات في اختيار التشكيلة الوزارية.



واكدت : ان الكتل السنية لن تصوت على حكومة علاوي يوم غد الخميس ليس طمعا بالمناصب وانما بسبب تجاهل المكون السني في تشكيل الحكومة.



واشارت الى: ان خطاب رئيس الوزراء المكلف كان ضعيفا ولا يخدم الشعب.