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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 10:52 ص

تحالف القوى: المنهاج الوزاري لعلاوي لا يحتوي على فقرات جديدة تلفت النظر

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 اكدت عضو تحالف القوى، محاسن حمدون ان المنهاج الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء المكلف منهاج مكتوب عادي، لا يحتوي على فقرات جديدة تلفت النظر. لافتة الى: اننا غير مقتنعين بالكابينة الوزارية ونشكك باستقلاليتها.


وقالت في تصريح صحفي : ان علاوي جاء وفق التوافق، ونعتقد ان كابينته الوزارية ايضا اتت عن طريق التوافق لكن هناك تجاهلا للمكون السني والاقليات في اختيار التشكيلة الوزارية.

 واكدت : ان الكتل السنية لن تصوت على حكومة علاوي يوم غد الخميس ليس طمعا بالمناصب وانما بسبب تجاهل المكون السني في تشكيل الحكومة.

واشارت الى: ان خطاب رئيس الوزراء المكلف كان ضعيفا ولا يخدم الشعب.

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