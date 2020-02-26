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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 10:51 ص

نائب يطالب بعدم السماح لرئيس الوزراء المكلف ومرشحي كابينته بالدخول للبرلمان قبل إخضاعه للفحص لأنه زار إيران عدة مرات

قتيبة الجبوري


طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري بعدم السماح لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ومرشحي كابينته الوزارية إلى البرلمان قبل إخضاعه للفحص الطبي لأنه "زار إيران عدة مرات مؤخراً".


وقال الجبوري في بيان، إن "رئيس مجلس النواب ونائبيه يتحملون المسؤولية عن سلامة الحاضرين في جلسة المجلس التي من المقرر أن تعقد  غدا الخميس لغرض التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".


وأضاف، "نأمل أن لايسمحوا بدخول علاوي وأعضاء كابينته الحكومية إلى مبنى البرلمان قبل إجراء الفحص الطبي عليهم لكون السيد علاوي - بحسب المعلومات المتداولة - قد ذهب أكثر من مرة إلى طهران وعدة مدن إيرانية خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن أغلب المرشحين لكابينته الوزارية من جنسيات مزدوجة وجاءوا مؤخراً من بلدان أخرى فيها إصابات بفيروس كورونا".


وتابع الجبوري :"وبالتالي فإننا نطالب هيئة رئاسة المجلس بعدم السماح لهم بدخول مبنى البرلمان قبل إجراء الفحص الطبي لهم من قبل مفرزة طبية متخصصة من وزارة الصحة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا، وذلك لمنع انتشار العدوى في مكان يضم العديد من النواب والصحفيين والموظفين وعمال الخدمة.

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