بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 شباط 2020
آخر الأخبار
نائب يطالب بعدم السماح لرئيس الوزراء المكلف ومرشحي كابينته بالدخول للبرلمان قبل إخضاعه للفحص لأنه زار إيران عدة مرات نائب كردي: الحكومة لن تنجح دون مشاركة الاكراد والسنة اياد علاوي :اصرار وعزيمة الجموع التي خرجت امس أسقط الرهان على وأد الثورة قبل منحها الثقة.. مليونية #25_فبراير ترفض حكومة علاوي كورونا يجتاح العراق.. تعطيل الدوام في ثماني محافظات ومنع الزيارات الدينية للنجف خميس الحسم .. بحث عن بديل لمحمد علاوي قبل التصويت على كابينته ! اتحاد السلة يقرر حل المنتخب الوطني لنتائجه المخيبة استنفار في المدن الحدودية في ديالى .. لهذا السبب ذي قار تباشر بانتاج كمامات طبية للوقاية من "كورونا" حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 10:42 ص

نائب كردي: الحكومة لن تنجح دون مشاركة الاكراد والسنة

5c06c18fb0b64




اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني  حسن آلي ان الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي لن تنجح دون مشاركة الاكراد والسنة.

وقال الي  في تصريح صحفي : ان هناك بعض الاطراف تريد التصويت على الحكومة الاتحادية الجديدة بالاغلبية وهو امر خاطئ جداً.

واضاف: ان مجلس النواب حدد يوم غد  الخميس للتصويت على الحكومة الاتحادية الجديدة، ولكن لازالت هناك بعض الاطراف لاتؤيد التصويت على الحكومة في جلسة الخميس.

واشار الى انه هناك احتمالين قائمين حول تشكيل الحكومة، الاول هو توصل الاطراف السياسية الى اتفاق وتمرير الحكومة بالاجماع داخل مجلس النواب، والاحتمال الثاني تمرير الحكومة بالاغلبية ،وهذا  امر خاطئ.

 واوضح: ان الحكومة الاتحادية الجديدة لن تنجح في عملها دون مشاركة الاطراف الكردستانية والسنية ، ولا اعتقد بان الاطراف الشيعية ستوافق على التصويت بمنح الثقة للحكومة دون مشاركة الاكراد والسنة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قتيبة الجبوري

نائب يطالب بعدم السماح لرئيس الوزراء المكلف ومرشحي كابينته بالدخول للبرلمان قبل إخضاعه للفحص لأنه زار إيران عدة مرات 26 شباط 2020 10:51 ص

اياد علاوي

اياد علاوي :اصرار وعزيمة الجموع التي خرجت امس أسقط الرهان على وأد الثورة 26 شباط 2020 10:26 ص

علاوي

"كتلة الرافدين": علاوي لم يرسل أسماء الحكومة ليفاجئ البرلمان 26 شباط 2020 12:46 ص

محمد توفيق علاوي

نائب: أعضاء البرلمان لم يطلعوا على أسماء حكومة علاوي حتى اللحظة 26 شباط 2020 12:25 ص

علاوى

نائب: حكومة علاوي لن تنجح دون مشاركة الكرد والسنة 25 شباط 2020 11:38 م

44c897a6-31cf-4a79-a653-703751639b24_16x9_1200x676

الخارجية: ندعم عودة المفاوضات حول البرنامج النووي 25 شباط 2020 11:03 م

قتيبة الجبوري

الجبوري يطالب بعدم السماح بدخول علاوي للبرلمان 25 شباط 2020 07:34 م

الديمقراطي-الكردستاني

حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان 25 شباط 2020 06:03 م

التعليقات