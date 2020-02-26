نائب كردي: الحكومة لن تنجح دون مشاركة الاكراد والسنة







اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي ان الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي لن تنجح دون مشاركة الاكراد والسنة.



وقال الي في تصريح صحفي : ان هناك بعض الاطراف تريد التصويت على الحكومة الاتحادية الجديدة بالاغلبية وهو امر خاطئ جداً.



واضاف: ان مجلس النواب حدد يوم غد الخميس للتصويت على الحكومة الاتحادية الجديدة، ولكن لازالت هناك بعض الاطراف لاتؤيد التصويت على الحكومة في جلسة الخميس.



واشار الى انه هناك احتمالين قائمين حول تشكيل الحكومة، الاول هو توصل الاطراف السياسية الى اتفاق وتمرير الحكومة بالاجماع داخل مجلس النواب، والاحتمال الثاني تمرير الحكومة بالاغلبية ،وهذا امر خاطئ.



واوضح: ان الحكومة الاتحادية الجديدة لن تنجح في عملها دون مشاركة الاطراف الكردستانية والسنية ، ولا اعتقد بان الاطراف الشيعية ستوافق على التصويت بمنح الثقة للحكومة دون مشاركة الاكراد والسنة.