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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 شباط 2020 09:43 ص

كورونا يجتاح العراق.. تعطيل الدوام في ثماني محافظات ومنع الزيارات الدينية للنجف

كورونا

سادت حالة من الذعر والغضب في جميع أنحاء العراق، بعد تفشي فيروس كورونا والقادم من إيران، حيث تم تعطيل الدوام في ثماني محافظات ومنع الزيارات الدينية للنجف.

فقد أُغلقت البوابات المؤدية إلى داخل مرقد الأمام علي بن أبي طالب، وكذلك المدارس في مدينة النجف، فيما توجه بعض من يشعر بالهلع من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى الصيدليات في المدينة التي تستقبل حشودا لا تنقطع من الزوار الإيرانيين سنويا.

كما أعلنت الإدارة المحلية في محافظة نينوى يوم الثلاثاء عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة لمدة يومين في إجراء احترازي للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا الى المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة نينوى ، أسوة بالمحافظات المجاورة وكإجراء احترازي، محافظ نينوى نجم الجبوري يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي لعموم المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية ليومي الأربعاء والخميس وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتعد نينوى ثامن محافظة عراقية تتخذ إجراءات وقائية للحيلولة انتشار فيروس كورونا بعد محافظات ديالى والنجف ومحافظات إقليم كردستان أربيل، السليمانية، دهوك وصلاح الدين وكركوك.

وأعلنت سلطات النجف الاثنين عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن إيراني وهو طالب يدرس العلوم الدينية في هذه المدينة الشيعية .

بادرت سلطات النجف التي تبعد نحو مئتي كيلومتر جنوب بغداد ويزورها ملايين الشيعية سنوياً بإغلاق مرقد الأمام علي، أول الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية، حيث يتبارك الزوار بلمس وتقبيل شبابيك المرقد.

واتُخذت اجراءات بمنع دخول الزوار إلى غرفة القبر، والبقاء في الباحة الخارجية للمرقد. وبدت شوارع مدينة النجف خالية من طلبة المدارس التي أغلقت بهدف منع انتشار مرض كوفيد-19.

وقال المتحدث باسم مديرية تربية النجف، وسام الروازق «تم تعطيل 1028 مدرسة في عموم محافظة النجف بسبب ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في النجف».

على الصعيد ذاته، قررت لجنة حكومية برئاسة وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة ايام ومنع التجمعات في كافة ارجاء محافظة النجف، مشيرة للقيام بعمليات تطهير للمدارس.

كما دعت اللجنة العراقيين إلى عدم السفر من وإلى محافظة النجف إلا في حالات الضرورة القصوى، فيما يعتبر أغلب الشيعة زيارة مرقد الأمام علي من أهم الأماكن الدينية، بالإضافة لوقوع مقبرة وادى النجف أكبر مقبرة إسلامية في العالم .

في غضون ذلك، بدت شوارع المدينة شبه خالية وتهافت مواطنون على الصيدليات لشراء كمامات طبية ومواد تعقيم، وباتت العائلات تحدد تحركاتها بما هو ضروري جداً.


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أخر تعديل: الأربعاء، 26 شباط 2020 09:44 ص
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