بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 شباط 2020
آخر الأخبار
خميس الحسم .. بحث عن بديل لمحمد علاوي قبل التصويت على كابينته ! اتحاد السلة يقرر حل المنتخب الوطني لنتائجه المخيبة استنفار في المدن الحدودية في ديالى .. لهذا السبب ذي قار تباشر بانتاج كمامات طبية للوقاية من "كورونا" حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا" عاجل.. إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا مسيرة جامعية في البصرة دعما للتظاهرات المليونية أعداد كبيرة من المعتصمين تصل ساحة الحبوبي في ذي قار محتجون يغلقون تقاطع البهو وجسر النصر في الناصرية بالإطارات المحترقة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 شباط 2020 12:46 ص

"كتلة الرافدين": علاوي لم يرسل أسماء الحكومة ليفاجئ البرلمان

علاوي
قال رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا امس الثلاثاء ان هناك شكوكا تتردد بشأن جهة سياسية نصحت رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بتأخير إرسال برنامجه الحكومي وأسماء مرشحي الوزارات كي يفاجئ البرلمان بهما.
وقال كنا في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يلتزم بأعلام الكتل السياسية ببرنامجه الحكومي وأسماء المرشحين للوزارات و يحاول كتمانه حتى انعقاد الجلسة الاستثنائية، وهذا الأمر يثير لدى معظم الكتل السياسية الريبة والقلق خاصة”، مبينا أن “هناك تسريبات تؤكد ترشيح شخصيات من خارج البلاد لانعلم ماهي توجهاتها”.
وأضاف ان “هناك تشكيك بان احدى الكتل السياسية نصحت علاوي الاستمرار بالكتمان وعدم الكشف عن برنامجه وأسماء كابينته الوزارية الى حين عقد الجلسة الاستثنائية “، مؤكدا أن ” التمرير سوف لن يحصل ما لم نطلع على الأسماء والبرنامج على الأقل قبل 48 ساعة”.
من جانب آخر، أكد كنا انه ” كان من المفترض ان يعقد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية للبحث والتداول حول البرنامج الحكومي، الا انه لم يحصل ولم يتم ابلاغنا عن سبب التراجع عنه “.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد توفيق علاوي

نائب: أعضاء البرلمان لم يطلعوا على أسماء حكومة علاوي حتى اللحظة 26 شباط 2020 12:25 ص

علاوى

نائب: حكومة علاوي لن تنجح دون مشاركة الكرد والسنة 25 شباط 2020 11:38 م

44c897a6-31cf-4a79-a653-703751639b24_16x9_1200x676

الخارجية: ندعم عودة المفاوضات حول البرنامج النووي 25 شباط 2020 11:03 م

قتيبة الجبوري

الجبوري يطالب بعدم السماح بدخول علاوي للبرلمان 25 شباط 2020 07:34 م

الديمقراطي-الكردستاني

حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان 25 شباط 2020 06:03 م

نصيف

عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا" 25 شباط 2020 05:52 م

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

الصدر يتراجع عن دعوته لمظاهرة مليونية بسبب كورونا 25 شباط 2020 03:39 م

مسيرة

مسيرة جامعية في البصرة دعما للتظاهرات المليونية 25 شباط 2020 03:28 م

التعليقات