نائب: حكومة علاوي لن تنجح دون مشاركة الكرد والسنة

أكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي لن تنجح دون مشاركة الكرد والسنة.

وقال النائب حسن آلي في حديث نقله إعلام حزبه، أن”هناك بعض الأطراف تريد التصويت على الحكومة الاتحادية الجديدة بالاغلبية وهو أمر خاطئ جداً”.

واضاف، ان”مجلس النواب حدد يوم الخميس المقبل للتصويت على الحكومة الاتحادية الجديدة، ولكن لازالت هناك بعض الأطراف لا تؤيد التصويت على الحكومة في جلسة الخميس”.

واشار الى، انه”هناك احتمالين قائمين حول تشكيل الحكومة، الاول هو توصل الاطراف السياسية الى اتفاق وتمرير الحكومة بالاجماع داخل مجلس النواب، والاحتمال الثاني تمرير الحكومة بالاغلبية وهذا كما قلت امر خاطئ”.

وتابع، ان”الحكومة الاتحادية الجديدة لن تنجح في عملها دون مشاركة الاطراف الكردستانية والسنية ولا اعتقد بان الاطراف الشيعية

ستوافق على التصويت بمنح الثقة للحكومة دون مشاركة الكرد والسنة”