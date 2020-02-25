شرطة النجف تنفي غلق سيطرات المحافظة

نفت قيادة شرطة النجف، الثلاثاء، غلق سيطرات المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، نسخة منه ان "الأنباء التي تحدثت عن غلق سيطرات المحافظة عارية عن الصحة".



واضافت ان "حركة الحياة طبيعية في عموم المحافظة وجميع مداخل ومخارج المحافظة مفتوحة".















يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت خبرا تضمن انه تم غلق سيطرات المحافظة امام الوافدين اليها لمنع الاختلاط بسبب فايروس كورونا.