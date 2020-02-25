الخارجية: ندعم عودة المفاوضات حول البرنامج النووي

ذكرت وزارة الخارجية في بيان ، أن الوزير محمد علي الحكيم قال في كلمته بمؤتمر نزع السلاح، أن "حُضُور العراق هو تأكيد لأهمّية مُؤتمَر نزع السلاح، والتزامه بالمُثل العُليا التي تُعزّز مصداقيّة المسؤوليّة الجماعيّة للمُجتمع الدوليّ في جُهُوده الرامية إلى تحقيق هدف نزع السلاح العامّ والكامل".

وأضاف الحكيم، ان "المنطقة تشهد مرحلة حسّاسة في ظلّ تزايُد الأزمات الإقليميّة والتوتّرات السياسيّة في البيئة الدوليّة، مِمّا يُفاقم مخاطر إمكانيّة انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأكد على "دعم العراق للعودة إلى المفاوضات حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ على أسس تفاوضيّة عادلة لجميع الأطراف تضمن الأمن والسلام في منطقتنا، وتخفض من حِدّة التوتر الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق"؛ لافتا الى ان "العراق يُرحّب بجميع المُبادرات والنشاطات الرامية إلى عودة المؤتمر لمُمارَسة الولاية المُوكَلة إليه، وبروح التعاون السائدة بين رؤساء المؤتمر الستة لهذا العام".