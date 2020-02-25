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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 10:04 م

تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة إثر تفشي فيروس "كورونا" في إيطاليا

كورونا
أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد في شمال إيطاليا.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن "الوفيات الجديدة سجلت لدى أشخاص مسنين، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 322، أغلبهم في شمال البلاد".

ومع تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 10.






من جهته، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، إن الدول التي لها حدود مع إيطاليا أعربت عن التزامها بإبقاء الحدود مفتوحة، على الرغم من تفشي الفيروس.
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أخر تعديل: الثلاثاء، 25 شباط 2020 10:53 م
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